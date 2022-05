Ribellazioni presenta 'Sfiorire nemmeno un istante'

Nuova vita al Parco Moretti, che l'amministrazione di Udine vuole far diventare un luogo di ritrovo per famiglie e bambini, sicuro e frequentato. Per queste ragioni la Giunta ha approvato l’istruttoria relativa alla concessione di Parco Moretti aSecondo appuntamento della rassegna "Ribellazioni" proposta dal Comune di Casarsa della Delizia. 'Sfiorire nemmeno un istante' è uno spettacolo itinerante, ispirato alla poesia di Pasolini “La Resistenza e la sua luce”, che prenderà vita venerdì 6 maggio alle 20.30 lungo le vie cittadine, passeggiando in luoghi impregnati di storia e della memoria di chi ha vissuto e tramandato la Resistenza e di chi ancora oggi resiste nelle diversità sociali. L’azione teatrale, illuminando la Storia e portandola fino a noi, indaga la luce che si risveglia “dentro” quando nel presente troviamo forme possibili di resistenza.



Partendo dal campanile della Chiesa di San Giovanni in piazza Vittoria, gli spettatori si avvieranno verso il magazzino comunale, passando per la PEP. Con voci, suoni, parole dal vivo, musica e video, le attrici accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo e nel vissuto: una passeggiata immersiva alla scoperta dei frammenti di storia di tre donne che divennero simbolo della memoria friulana durante il secondo conflitto mondiale.



Sulla scena che in realtà è la strada, Lucia Linda, Giulia Pes, Valentina Rivelli e la voce di Daniele Fior. Le creazioni audio sono di Renato Rinaldi, mentre quelle video di Claudio Cescutti. Sonorizzazione video di Simone Sant, scenografia di Cristiano Mancini, tecnico di scena Valerio Bergnach, per la regia di Caterina Di Fant. Drammaturgia e produzione del Teatro della Sete.La ricerca storica si è avvalsa dell’approfondimento filosofico di Annamaria Lo Monaco, della supervisione storica di Monica Emmanuelli, dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.Prosegue intanto, nell’ambito della rassegna realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, la mostra “Ribellazioni. Quando la storia ti passa accanto” che salva dall’oblio figure, fatti, ferite e gesti solidali che hanno segnato il territorio di Casarsa durante il secondo conflitto mondiale, in particolare i bigliettini lanciati dai treni dai deportati diretti nei campi di sterminio in Germania. È visitabile presso l’ex canonica, con ingresso libero e nel rispetto delle norme Covid vigenti, fino al 2 giugno, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia, tel. 0434-873981 oppure e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it. Il programma sul sito www.casarsadelladeliziaeventi.it e sulla pagina Facebook: Eventi a Casarsa della Delizia. per la manifestazione intitolata “Terminal - Circo contemporaneo Fvg” programmata dal 16 al 26 giugno.“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta dell’associazione - ha spiegato a margine della seduta di Giunta il Vicesindaco Loris Michelini - sia perché Parco Moretti si presta ad ospitare manifestazioni rivolte alle famiglie e ai bambini come questa che vedrà esibirsi artisti di strada, sia per restituire a questa area che sta dimostrando un’altissima potenzialità aggregativa e sociale la centralità che si merita nell’ambito della vita cittadina”.La manifestazione prevede il montaggio delle scenografie, del tendone, del palco, degli infopoint, dei camerini e del backstage. Al parere favorevole espresso dal Servizio Infrastrutture del Comune di Udine seguiranno ora la definizione di alcune prescrizioni finalizzate alla tutela del verde e del decoro degli spazi pubblici e l’autorizzazione tramite Sportello Unico per le Attività Produttive. All’Associazione è stato richiesto, a titolo di cauzione, il versamento della somma di tremila euro.“Mi auguro che, anche grazie a questo evento, Parco Moretti diventi sempre più il punto di riferimento cittadino per gli eventi dedicati alle famiglie e ai bambini”, conclude Michelini.