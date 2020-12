Ribelli, Marie Curie e Gli indifferenti al cinema

Tantissimi come sempre i film in programma nelle sale virtuali del Visionario e il Cinema Centrale: novità in arrivo da giovedì 3 dicembre Ribelli, scatenata commedia dalle tinte pulp e dai risvolti imprevedibili, campione d’incassi in Francia! Unite dall’omicidio accidentale del loro viscido caposquadra, Sandra, Marilyn e Nadine si ritrovano in possesso di una borsa piena di denaro. Disperatamente bisognose di soldi, decidono di rubare la borsa e sbarazzarsi del cadavere, ma quello che dovrebbe sulla carta essere un piano perfetto si trasformerà in caos…



Tra i titoli in prima visione troviamo Marie Curie, biopic che ci porta alla scoperta di una brillante scienziata ma soprattutto di una donna forte, passionale e moderna, Gli indifferenti, nuovo adattamento cinematografico del celebre e omonimo romanzo di Alberto Moravia, che ne aggiorna la storia, ambientata in origine negli anni Venti, trasferendola ai giorni nostri, e Sei minuti a mezzanotte, war drama basato su una storia vera e ambientato alla vigilia dello scoppio della II guerra mondiale.



Ricordiamo inoltre l’appuntamento di sabato 5 dicembre alle ore 20.30 con SEMINA IL VENTO, storia di ribellione e rinascita, ambientata tra alberi d’olivo e scenari industriali del tarantino, di una giovane donna che lotta per salvare la sua terra dai parassiti, naturali e sociali. Introducono il film, in diretta streaming, il regista del film Danilo Caputo, Francesco Sottile (comitato esecutivo Slow Food Italia), Luigi Abiusi (critico cinematografico per "Il Manifesto"); modera Marco Lombardi (autore e conduttore Gambero Rosso Channel, docente universitario e critico).Continua la programmazione di The Specials - Fuori dal comune, commedia agrodolce firmata da Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici) con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb, In un futuro aprile - Il giovane Pasolini di Francesco Costabile e Federico Savonitto, documentario dedicato agli anni della giovinezza friulana del grande poeta, e Il grande passo, commedia lunare di Antonio Padovan, con protagonisti gli inediti “fratelli cinematografici” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare [www.visionario.movie]www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Prevendita biglietti su http://bit.ly/TktsOnline.Una volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale. I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 7,99. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.