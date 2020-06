"Ridate lavoro e dignità ai musicisti"

Per gli artisti, tutti quanti, sarà un’estate difficile. I nuovi decreti governative e le applicazioni nelle regioni hanno lasciato però aperte alcune porte e chiuse altre. Se per i cinema i teatri ci sono le date di riapertura, per la musica esistono paletti fisici in grado di cambiare le sorti di un’intera stagione, se non di un intero anno. Un massimo di 200 spettatori per gli spettacoli al chiuso, 1000 per quelli all’aperto: queste le concessioni, che significano stop ai grandi eventi (vedi articolo a lato).

Il problema vero, Covid a parte, sta a monte. Nel mancato riconoscimento, già da prima, di una categoria in Italia considerata ‘di serie B’ e che si sente invisibile. Proprio con questo hashtag, categoriainvisibile, il sassofonista friulano di fama mondiale Francesco Bearzatti ha lanciato un appello, partito non a caso il 1° maggio, nato dopo aver constatato che la comunità di musicisti e operatori dello spettacolo non si è ‘meritata’ una reale solidarietà e vicinanza da parte delle istituzioni in questo momento di crisi. Questa la frase, condivisa da centinaia di musicisti, da Rossana Casale a Gegé Telesforo, a Mauro Ottolini: “Constatato che noi, artisti professionisti, seppur sempre disponibili a prestare la nostra opera, per aiutare il prossimo, siamo una categoria invisibile agli occhi dello stato, dal 1° maggio rifiuterò tutte le richieste di collaborazione gratuita”.



“Le adesioni sono state tantissime, così come le condivisioni da artisti della regione e di fama nazionale: in tutto 10 mila contatti. L’importante era far capire che la quarantena ha fatto esplodere una situazione già presente. Lavorare gratis può essere una scelta e va bene, ma poi vogliamo essere guardati in faccia. Invece sento parlare solo di altre categorie. Per inciso: in queste settimane ho partecipato a tanti progetti benefici senza chiedere un euro, perché coinvolto. Comunque, il risultato più importante è ‘burocratico’, ma ha grande importanza per una categoria dove il precariato è diffuso: è stato riconosciuto che bastano 7 giorni lavorativi e non 30 per accedere al sostegno governativo”.“Ma sì, noi siamo tutti giullari, in quanto dotati di senso e capacità di intrattenere. Per me non è offensivo: c’è altro per cui indignarsi. Però non abbiamo un sindacato o una voce unitaria che parli per l’intera categoria, quindi mancherà sempre un riconoscimento o una tutela. Siamo egocentrici e narcisisti, è vero, ma dobbiamo fare gruppo per cambiare le carte in tavola”.“Io ho passato il lockdown a studiare moltissimo. Il problema del musicista è che la gente ti rispetta solo se diventi una star, altrimenti ti devi arrabattare per sopravvivere, accettare anche i progetti che non ti convincono, i committenti che pagano in ritardo… Poi se ci si mette anche il Ministro della Cultura, che chiede foto gratis per un sito istituzionale in cambio di ‘visibilità’…”.“No. Dopo oltre 30 anni di un certo tipo di Tv, in Italia, la gente ti considera solo se sei una persona ‘di successo’. Nel mio paese mi dicevano ‘sì, d’accordo, suoni, ma di mestiere cosa fai?’. Da quando sono tornato dalla Francia col titolo di ‘miglior musicista europeo’, mi fermano per un selfie e l’autografo…”.“Sì, nel jazz sono solo i ‘big’ a fare 1000 persone, ma i piccoli locali e i club rischiano di non essere in grado di riaprire. Io avevo l’agenda piena, ma i festival più grandi sono già cancellati. Forse ci sarà qualcosa ad agosto, ma rischiamo un’estate di astinenza. L’importante sarebbe provare comunque a ripartire, per ridare ossigeno alla categoria”.