riempiamoilsilenzio: Amii Stewart canta per gli eroi del Covid

Riempiamo il silenzio è un progetto musicale che nasce nel periodo della pandemia globale causata dal Coronavirus. L’idea è del maestro pordenonese Diego Cal, grande trombettista della scena musicale italiana, che ha pensato di coinvolgere alcuni cari amici eccezionali come Amii Stewart, Mike Applebaum, Fabrizio Bosso, Eric Daniel, Stefano Amerio e tanti altri.

L’unione di questi talentuosi artisti sta per portare alla creazione di una grandissima orchestra virtuale, che attingerà ai musicisti e cantanti di tutto il mondo per creare una performance mai vista prima sulla scena del web. La particolarità dell’orchestra sarà che questi artisti non hanno mai suonato insieme prima di adesso e lo faranno per la prima volta proprio in questa occasione.



Sono pubblicate in tutti i canali social con l’hastag #riempiamoilsilenzio e il sito www.riempiamoilsilenzio.it le indicazioni per far parte di questa orchestra virtuale perché la forza e il potere della musica non hanno confini.



, tutti gli artisti che vorranno partecipare al questo progetto potranno inviare il loro contributo seguendo tutte le indicazioni presenti sul nostro sito e sui nostri social., mezzo di comunicazione potentissimo, e soprattutto è un modo per dire GRAZIE alla meravigliosa squadra di “invisibili”: commessi, farmacisti, edicolanti, magazzinieri, corrieri, postini, trasportatori, chi raccoglie i rifiuti, benzinai, operai, chi lavora nei mercati, chi gestisce ogni genere di pratiche amministrative, gli operatori sociali e i volontari di ogni sorta... insomma, per ringraziare tutte quelle persone che, nonostante la situazione, stanno contribuendo a rassicurarci con il loro lavoro e ad alimentare quel senso di normalità che in questo periodo ci manca così tanto.Non ci resta che scoprirlo tutti insieme. Infatti, questa meravigliosa orchestra necessita del contributo di più artisti possibili.“Amici musicisti e cantanti – questo è l’appello del team di artisti capofila del progetto - siamo lontani fisicamente tra noi, dai nostri teatri, dal nostro pubblico. Chiusi nelle nostre stanze non smettiamo di studiare, di suonare. Riempiamo allora il silenzio insieme per dire grazie con le note e per fare sentire al mondo che noi ci siamo, che esistiamo, che la musica deve risuonare fuori dalle nostre case”.“È un momento molto difficile per tutti, anche per noi che viviamo per e con la musica. Siamo privati delle nostre orchestre, dei nostri teatri, del nostro pubblico. Siamo distanti tra noi adesso, ma il nostro mestiere, che è uno tra i più belli del mondo ci può far sentire vicini come non mai. Dobbiamo non fermare la musica e viverla come non lo abbiamo mai fatto: in tutta la sua forza e potenza emotiva. Allora non fermiamoci neppure noi. Facciamo sentire che anche noi ci siamo. Che abbiamo voglia di far risuonare le nostre note oltre i muri delle nostre case, quanto prima. Riempiamo il silenzio”.Abbiamo fatto una lunga ricerca per trovare il “brano” giusto e lo abbiamo individuato nella canzone di“Esseri Umani” un brano per unire, un brano per essere cantato da tutti, che nelle parole abbia la forza della grande umanità che ci circonda. Un grazie speciale alla Sony Music e allo stesso Mengoni per darci la possibilità di usare questo brano per il nostro progetto . L’ho arrangiato per orchestra sinfonica che accompagnerà la splendida e unica voce di Amii Stewart”."Sono stata subito felice e onorata di partecipare a questo progetto che Diego Cal mi ha proposto, per dire grazie a chi sta lavorando per noi ogni giorno, in ogni situazione, un grandissimo esercito di persone spesso invisibili ma fondamentali per noi. Sono gli eroi del quotidiano. Nulla è scontato! Ed è a loro che vogliamo inviare, con tutto il cuore, il nostro “Grazie!”. Per loro, con Diego e Mike, abbiamo scelto di suonare e cantare assieme a tutti i musicisti che vorranno partecipare, uniti in una grande orchestra virtuale, un brano del bravissimo Marco Mengoni: “Esseri umani” che mi ha subito colpito ed emozionata. Con questo progetto allora daremo voce alle migliaia di musicisti e cantanti fermi nelle loro attività, diremo il nostro grazie a chi ci sta aiutando e daremo il nostro sostegno anche alla Protezione Civile invitando tutti i cittadini a donare".www.riempiamoilsilenzio.itFb, Youtube, Instagram: Riempiamo il silenzio#riempiamoilsilenzio.it