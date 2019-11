Riflessioni sonore a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino

Sabato 16 novembre alle 20.45 nell’ex Convento di San Francesco, nell’ambito degli eventi programmati dall'Assessorato alla cultura di Pordenone per ricordare i trentanni dalla caduta dal muro di Berlino "Memorie dal Muro a 30 anni dalla caduta, 1989-2019", si terrà un concerto a cura di Associazione CEM e Accademia VoCEM.

Con l’apporto di importanti artisti del territorio – sul palco Flavia Quass (voce), Massimiliano D’Osualdo (pianoforte), Alex Bassi (chitarra), Edi Forni (basso), Gabriele Degrassi (batteria) - verrà proposto un viaggio musicale per cantare la libertà dei popoli. Il legame fra la musica e la caduta dei muri, qualunque essi siano, è sempre stato molto forte, la sua storia è costellata di brani musicali ispirati e dedicati a quello che, da simbolo di divisione e oppressione, è diventato simbolo di libertà. Il concerto vede in scaletta canzoni di grandi autori come i Pink Floyd, Sting, Dalla, Cammariere che da sempre sono state un inno alla libertà dei popoli.