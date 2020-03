Rimandata la premiazione di Musicainsieme Pordenone 2019

In osservanza della nuova ordinanza ministeriale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cerimonia di consegna del Premio Musicainsieme Pordenone 2019 e il concerto di chiusura della 43^ rassegna di concerti aperitivo Musicainsieme 2020 previsti per domenica 8 marzo alle 11 nell’Auditorium Zanussi di Pordenone, sono rimandati a data da destinarsi.

L’edizione 2019 del Premio Musicainsieme Pordenone, riconoscimento con borsa di studio assegnato, su donazione della Fondazione Banca di Credito Cooperativo Pordenonese alla migliore tesi di laurea di argomento musicale, è stato vinto dal talentuoso soprano Selena Colombera, originario di Sacile e attualmente in forze al Coro dell’Opernhaus di Zurigo. Pluridiplomata a Venezia, Vicenza e Milano, vincitrice nel 2015 del “Premio Nazionale delle Arti” - sezione Musica Vocale da Camera in duo con il pianista Didzis Kalnins, il soprano Selena Colombera si è distinto con la tesi dedicata a “Le Sirene nella Musica Vocale da Camera, Loreley e le Ondine”.