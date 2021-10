Rimandato a febbraio 'Arsenico e vecchi merletti'

E' stato rinviato a febbraio lo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti”, in scena al Politeama Rossetti da mercoledì 20 ottobre, in seguito a un malore della signora Lazzarini.



Lo spettacolo è stato riprogrammato a partire da sabato 19 febbraio e replicherà fino al 23 febbraio. Rimangono validi i biglietti venduti e d’abbonamento nei turni rispettivi. Ogni informazione è comunque disponibile presso la biglietteria del Politeama Rossetti.



Per consentire lo spostamento la recita di “Baccanti” programmata il 23 febbraio (turno prime) viene rinviata domenica 27 febbraio alle ore 20.30 (la domenica dunque ci sarà una doppia replica di “Baccanti”, pomeridiana e serale).



Informazioni, acquisti e prenotazioni presso tutti i punti vendita dello Stabile regionale. Informazioni anche sul sito www.ilrossetti.it e al tel 040-3593511.