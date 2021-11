Rimandato al 2022 il 'Lopez & Solenghi Show'

Per ragioni di ordine tecnico-organizzativo, lo spettacolo con Massimo Lopez e Tullio Solenghi previsto al Teatro Bobbio per mercoledì 1° dicembre è stato rimandato a giovedì 14 aprile 2022. Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, così come restano invariate le prenotazioni già effettuate.



Tutti gli altri spettacoli programmati in abbonamento e fuori abbonamento al Teatro Bobbio e al Teatro dei Fabbri sono confermati.