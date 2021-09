RiMe MuTe con Piano Fvg presentano Gala Chistiakova

Con intenso omaggio ad una pianista leggendaria e di grande avanguardia come è stata la sovietica Maria Yudina, l’Associazione RiMe MuTe con Piano FVG - il Concorso pianistico internazionale diretto da Davide Fregona - e con il Distretto culturale FVG, presieduto da Dory Deriu Frasson, propongono sabato 25 settembre alle 20.45 al Teatro San Giorgio di Udine, il piano solo recital della pianista russa di fama internazionale Gala Chistiakova, una delle più talentuose protagoniste mai apparse al Concorso pianistico di Sacile, ora affermata concertista in tutte le principali sale del mondo.



La brillante pianista russa, classe 1987, ha un palmares impressionante di vittorie a concorsi internazionali tra cui lo Chopin di Mosca, di Darmstadt, lo Skriabin, il Busoni, il Grieg di Oslo e non da ultimo il Concorso internazionale PianoFVG, appunto.



Veemente, intensa, dirompente, passionale, Chistiakova infonde alle interpretazioni nei più svariati repertori un comune tratto di virtuosismo formale impeccabile, una limpida unità interpretativa a dimostrazione del suo personale stile, “sostenuto da una tecnica inappuntabile e una passione travolgente”, come hanno scritto di lei nelle recenti apparizioni anche nella nostra regione. Gala Chistiakova è nata a Mosca in una famiglia di musicisti e ha iniziato piccolissima lo studio del pianoforte sotto la guida della madre Liubov Chistiakova e del Prof. Helena Khoven. Nel 2005 si diploma nella Scuola Centrale di Musica del Conservatorio P.Tchaikovsky e nel 2014 conclude gli studi presso il conservatorio di Mosca.



Ha seguito il corso tenuto dal M° B.Petrushansky presso l’Accademia pianistica internazionale di Imola. Chistiakova ha un vasto repertorio che spazia dal barocco al romantico e al moderno, suona spesso anche in formazioni cameristiche. Con lusinghieri consensi di critica e di pubblico, tiene recital e concerti in Russia, Francia, Germania, Polonia, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Ucraina, Finlandia, Giappone, Grecia, Spagna, Norvegia. Per il concerto di Udine ha scelto un omaggio ad una sua pianista di riferimento Maria Yudina, musicista straordinaria, donna battagliera e outsider sotto ogni rispetto.Nata nel 1899, la carriera della Yudina fu contrastata dalla sua appartenenza all’avanguardia in un paese in cui era fieramente condannata: fu ritenuta una pecora nera dal regime sovietico per tutta la vita, tanto che non fu mai autorizzata a lasciare il Paese: la sua unica tournée all’estero si tenne in Polonia con una puntata nella Ddr. Fu confinata ad insegnare all’Istituto Gnessin pianoforte e canto, ma aveva un enorme seguito di pubblico perché ascoltarla dal vivo pare fosse sempre un’esperienza.