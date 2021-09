RiMe MuTe presenta 'Contemporaneamente'

Giovedì 16 settembre alle ore 21 si terrà al Teatro Palamostre di Udine il concerto, tutto al femminile, “Contemporaneamente” dove “Le PiCS Ensemble”, un decimino formato da un quintetto d’archi e un quintetto a fiati, eseguirà le musiche di quattro altrettanto giovani compositrici del territorio le cui opere sono state eseguite in ambiti nazionali ed internazionali: Maria Beatrice Orlando, Luisa Valeria Carpignano, Ingrid Macus, Marianna Aacito. Quattordici donne sul palco, ma non è stata una scelta. Una casualità sulla quale, però, è bene soffermarsi un istante: solamente qualche anno fa non sarebbe stata pensabile una cosa simile. L’evento vuole dare uno sguardo a quello che è il panorama della composizione nel nostro territorio, valorizzando e mettendo in luce i compositori, le loro opere, e le numerose problematiche a cui un compositore contemporaneo deve far fronte. L’associazione RiMe MuTe dà spazio anche ai giovani compositori e al rinnovamento del repertorio, contribuendo ad una crescita organica della cultura.