Rinascere dalle ceneri, il teatro arriva in carcere

Il 26 e 27 maggio prossimi alle ore 15.00 sarà possibile assistere - all’interno della Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste - allo spettacolo “Questo immenso. Dialoghi con il tempo e con il cuore umano” che nasce quale performance conclusiva del corso di formazione alla pratica teatrale “Rinascere dalle ceneri” promosso da Enaip FVG e dalla casa Circondariale stessa e realizzata dalla Compagnia Fierascena con cui il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia apre una collaborazione.



Una partnership avviata nel segno di una progettualità che si immagina non sporadica, ma articolata, nella convinzione che il linguaggio del teatro possa essere di grande stimolo ed occasione di benessere nei contesti di fragilità ed emergenza.



Il direttore del Teatro Stabile, Paolo Valerio, ha assistito al saggio di fine corso e ne è rimasto molto colpito «Questa esperienza da puro spettatore è stata per me davvero toccante» ha commentato. «Lo spettacolo con i giovani detenuti vive di una semplicità e di un contenuto che ne mettono in luce la qualità. Partono da un lavoro di improvvisazione e sviluppano una drammaturgia molto legata al tema del tempo così complesso e drammatico nella dimensione del carcere. Ritengo fondamentale che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, come già da molti anni, dedichi forte e crescente attenzione ai temi sociali e civili e quindi in modo particolare a quelle persone che attraverso il teatro possono trovare una forma di rinascita nell’arte».



“Questo immenso. Dialoghi con il tempo e con il cuore umano” è in effetti Una breve performance che racconta le risonanze tra il tempo “dentro” e il tempo “fuori”, che racconta il tempo che passa, il tempo sospeso, il tempo desiderato e anche temuto a volte, e che forse, per un attimo, ferma il tempo e lo fa riposare.