Rino Gaetano Band al Kulturni dom

C’è il nipote di Rino Gaetano, venerdì 22 ottobre, alle 20.30, al Kulturni dom, a rendere omaggio al celebre zio, nel 40esimo anniversario della prematura scomparsa, avvenuta in seguito a un incidente stradale il 2 maggio del 1981. L’evento è organizzato dal Collettivo Terzo Teatro e rientra nel 31esimo festival “Castello di Gorizia. Premio Francesco Macedonio”.



Si potrà quindi applaudire la Rino Gaetano Band capitanata da Alessandro Gaetano con Ivan Almadori, Fabio Fraschini, Michele Amadori, Alberto Lombardi e Marco Rovinelli. La scaletta prevede naturalmente brani noti, meno noti e postumi del cantautore calabro-romano: da Mio fratello è figlio unico e Berta filava a Nuntereggae più, da Ma il cielo è sempre più blu e Sfiorivano le viole a Gianna, passando per Aida, Escluso il cane e molte altre. La prevendita è attiva alla libreria Leg (0481.33776) al prezzo di 12 euro per gli interi, 10 euro per i ridotti, 8 per i giovani, oltre che sul circuito Vivaticket.



Quella di venerdì vuol essere quindi un’occasione imperdibile per i tantissimi fan di Rino che ancora lo amano, ma anche per chi muove i primi passi verso la sua musica.