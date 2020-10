Rinviata l'apertura delle prevendite al Politeama Rossetti

L’apertura di prenotazione e prevendita dei biglietti per gli spettacoli “Il delirio del particolare”, “Miracoli metropolitani”, “Le eccellenti”, “Blu infinito”, “Oblivion Rhapsody” al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia non si terrà il 27 ottobre, come inizialmente programmato, mali è rinviata al 24 novembre.



In seguito alla sospensione degli spettacoli programmati fino al 24 novembre, in ottemperanza al nuovo Dpcm contro il COVID-19, a partire da martedì 27 ottobre la biglietteria del Politeama Rossetti sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì con orario continuato dalle ore 10 alle ore 17.

Informazioni sono disponibili anche sul sito www.ilrossetti.it, o al tel 040-3593511