Rinviata la conclusione del Festival Marcello Mascherini

"In ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre – spiega Franco Segatto, presidente della Fita di Pordenone – è stato sospeso lo svolgimento del Festival internazionale del teatro amatoriale – Premio Marcello Mascherini. Abbiamo tutta l’intenzione di riprendere subito dopo il 24 novembre: ci manca soltanto uno spettacolo per concludere il nostro festival oltre alla serata di gala finale. Appena possibile daremo nuove indicazioni in merito alla riprogrammazione e rassicuriamo gli abbonati: ci rivedremo presto a teatro".



L’ultimo atteso spettacolo che conclude il Festival è “Separati ma non troppo”, di Paolo Caiazzo (regia di Maria Rosa Paratore e Giuseppe Bucca) che sarà portato in scena dall’Associazione Teatro Arte e Cultura Salvatore Cattafi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La serata di gala (era in programma per sabato 7 novembre), quando viene reso pubblico il titolo dello spettacolo che si aggiudica la Foglia della magia, preziosa opera d’arte realizzata dallo scultore azzanese di fama internazionale Dante Turchetto, verrà animata da I Papu.