La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha comunicato che, causa Covid 19, è stato sospeso lo streaming della propria produzione di “Traviata” di Giuseppe Verdi. Programmato per giovedì 3 dicembre alle ore 17.30, nell’ambito dell’iniziativa #apertinonostantetutto in collaborazione con Anfols e Ansa ,lo streaming della produzione sarà riprogrammato in una data che resta da definire e che sarà comunicata attraverso i canali d’informazione della nostra Fondazione.