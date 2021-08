Rinviato a domani in piazza Venerio sera l’evento sulla vita di San Rocco

A causa delle previste condizioni meteo sfavorevoli, è rinviato a domani sera in piazza Venerio dalle 20.45 l’appuntamento sulla vita di San Rocco, tratto da un manoscritto udinese del '700, curato da Angelo Floramo, interpretato dalla voce di Massimo Somaglino e accompagnato dalle musiche di Michele Pucci.



L’evento, inserito nel calendario di “Look Up: la riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero in montagna”, progetto finalizzato a valorizzare i luoghi di fede e spiritualità presenti sul territorio come spazi nei quali riscoprire la propria storia, le proprie tradizioni e le proprie radici religiose e identitarie, è quindi posticipato di 24 ore.