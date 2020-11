Rinviato ai primi mesi del 2021 il concerto dei Nomadi

Visto il perdurare della situazione di emergenza e la conseguente proroga del DPCM che contiene le disposizioni per il contenimento del virus Covid-19, l’associazione culturale Euritmica comunica che il concerto dei Nomadi “Mille Anni Tour 2020”, previsto per il 6 novembre al Teatro NuovoGiovanni da Udine, nel cartellone della rassegna Note Nuove, è stato ulteriormente rinviato ai primi mesi del 2021.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data; ulteriori informazioni saranno rese note a breve.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.euritmica.it e sui social media.