Rinviato il concerto The Groovy Christmas Band

Vista la situazione emergenziale e l'aumento esponenziale dei contagi da Covid-19, l’Associazione Living Music e The Groove Factory – in accordo con Stef Burns e il suo management – hanno deciso di rimandare il concerto della The Groovy Christmas Band in programma lunedì 27 dicembre al Teatro Palamostre di Udine a data da destinarsi.

I biglietti già acquistati saranno rimborsati direttamente su Vivaticket o alla biglietteria del Palamostre, che sarà aperta lunedì 27 dicembre dalle 19.30 alle 20.30.

Info: www.thegroovefactory.it