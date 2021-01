La 31ma edizione della Rassegna Alpi Giulie Cinema, organizzata da Monte Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile, purtroppo non potrà avere inizio, come ogni anno, nel mese di febbraio, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid. “Chiediamo a tutti gli appassionati di avere pazienza – spiegano gli organizzatori -, stiamo ripianificando tutta la programmazione e siamo pronti a partire appena sarà possibile. Seguiteci sui social per essere informati”.