Rinviato il laboratorio 'Parole e Sassi' per la La scena delle donne

Il Racconto-Laboratorio “Parole e Sassi”, con Valentina Rivelli del Teatro della Sete precedentemente programmato per domani 5 marzo, ore 17.30 nella Sala di Largo Cervignano 71 a Pordenone, in apertura della XVIII edizione del festival “La scena delle donne” della Compagnia di Arti e Mestieri diretta da Bruna Braidotti, viene posticipato causa malattia a sabato 19 marzo, nello stesso luogo e allo stesso orario.



Come da calendario, il prossimo evento in programma al festival si terrà martedì 8 marzo, nella Sala Consiliare di Vigonovo di Fontanafredda alle 18.30. Aprirà la kermesse lo spettacolo “Italia. Le donne italiane al voto”, scritto, diretto e interpretato da Bruna Braidotti, affiancata in scena da Bianca Manzari, spettacolo vincitore del Premio Donne e Teatro 2007. Seguirà l’evento di punta del mese di marzo, il pluripremiato spettacolo “Sorry, boys” di e con Marta Cuscunà, in scena venerdì 11 a Pordenone all’Auditorium Concordia (20.45), che, ispirato a un fatto di cronaca del 2008, racconta di quando in una scuola superiore di Gloucester 18 ragazze rimasero incinte contemporaneamente.