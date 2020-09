Rinviato il picnic musicale di Piero Sidoti a domenica 20 settembre alle ore 18: Ri_Frazioni parte martedì 15. Il prossimo fine settimana saranno tre gli appuntamenti musicali sul Colle di San Leonardo di Variano!

In un periodo di cambiamenti ed incertezze che riguardano tutti, il comune di Basiliano, in collaborazione con la Pro Variano, la Pro Blessano e l’associazione Stage Plan, ha deciso di non rinunciare a organizzare una rassegna che negli anni ha avuto la forza di ritagliarsi uno spazio sempre più concreto nel panorama culturale del Medio Friuli, ma anzi di rinnovarla. Il programma comprenderà come sempre appuntamenti per un pubblico eterogeneo, tra musica, eventi sociali e letteratura, per assistere ai quali sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili.