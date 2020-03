Rinviato l'International Music Meeting di Sacile

“Ri-creare: bordi, confini, forme” era il titolo pensato per il XXIV FVG International Music Meeting edizione 2020 che avrebbe dovuto prendere avvio il prossimo 27 marzo con la 14^ rassegna internazionale "I Concerti a Palazzo" dedicata ai giovani talenti. Rinviatala a data da destinarsi, l’associazione Ensemble Serenissima di Sacile, ha creato un nuovo progetto online - #MusicaSenzaConfini - con l’intento di coinvolgere giovani artisti, per dare loro comunque uno spazio di visibilità, accanto a musicisti professionisti per offrire qualche attimo di serenità in giorni davvero difficili. A dare il via alla kermesse online - alla quale stanno aderendo altri artisti di spessore internazionale, insieme ai loro allievi e giovani promesse inviando video realizzati dalle loro case o esecuzioni inedite - è stata la pianista Stefania Redaelli, docente del Conservatorio di Milano, con l’esecuzione dell’Adagio dalla Sonata K332 di Mozart. E sono già on line anche i contributi di Giacomo Furlanetto (con l’interpretazione del Cello Concerto I Movimento di Lalo) e del duo Duo Agrati Chiarato, (pianoforte e clarinetto) che ha scelto la Sonata op.120 n.2 di Brahms. I video vengono pubblicati sulle piattaforme YouTube, Facebook, Twitter, sul sito internet dell’associazione www.ensembleserenissima.com , nonché sull’ applicazione gratuita iMeeting. “La musica non si ferma – afferma il presidente Mario Zanette – e in questo momento può portare serenità e una boccata di aria con la sua capacità di parlare all’animo, senza confini”.