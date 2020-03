Rinviato lo spettacolo 'Bodytraffic Los Angeles'

Il balletto “Bodytraffic Los Angeles” programmato al Politeama Rossetti per lunedì 16 marzo, viene rinviato: a breve il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia comunicherà la nuova data.

Lo spostamento avviene a seguito dei provvedimenti degli Stati Uniti contro il contagio da Coronavirus, che impediscono il viaggio in alcune regioni italiane che sarebbero state toccate dal tour della Compagnia.



Rinviato al 22 maggio anche lo spettacolo di beneficenza “Volontariamo” inizialmente previsto per sabato 7 marzo.



Al momento i provvedimenti normativi consentono l'apertura del Teatro: pertanto il resto della programmazione segue il regolare calendario.

La biglietteria del Politeama Rossetti è aperta secondo i consueti orari.