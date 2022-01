Rinviato lo spettacolo 'Harold e Maude' con Ariella Reggio

A causa della positività da Covid-19 di un membro del cast lo spettacolo "Harold e Maude", in cartellone dal 13 al 23 gennaio al Teatro Orazio Bobbio, è rinviato e andrà in scena dal 10 al 20 febbraio 2022.

Invariati gli orari: serali alle 20.30 tranne i sabato alle 19 e le pomeridiane di domenica e martedì alle 16.30; lunedì riposo.



Tutti i biglietti e gli abbonamenti restano validi pertanto non è necessario passare in biglietteria. Solamente qualora le nuove date non fossero compatibili per indisponibilità è necessario annullare il biglietto presso la biglietteria del Teatro Orazio Bobbio entro i 5 giorni dopo la data inizialmente prenotata.

Orari della biglietteria del Teatro Orazio Bobbio: da lunedì a venerdì 8.30-13.00 e 15.30-18.30, sabato 8.30-12.30 e 15.30 alle 18.30.

Lo spettacolo

Nel 2022 la stagione della Contrada prosegue con il consueto entusiasmo al Teatro Orazio Bobbio con una nuova produzione dal titolo"Harold e Maude", un testo di Colin Higgins per la regia di Diana Höbel con la beniamina del Teatro Ariella Reggio affiancata dal giovane Davide Rossi e da Marzia Postogna, Maurizio Zacchigna, Enza De Rose, Valentino Pagliei e Omar Giorgio Makhloufi. La storia, resa nota grazie al film cult del 1971, è quella di un ragazzo problematico, figlio di una madre disfunzionale, egocentrica e anaffettiva. Privo di amici, si diverte a inscenare il suo suicidio per spaventare l’insopportabile genitrice; inoltre, come hobby, frequenta funerali di sconosciuti. Maude invece è una donna che vive la vita con passione, ha amato ed è stata amata, ha girato il mondo e abita in una specie di salone delle meraviglie, pieno di oggetti provenienti da tutto il pianeta. Maude è l'amore e il coraggio per la vita che Harold non ha. Un testo toccante in cui vecchiaia e giovinezza si incontrano…a parti invertite perchè Harold ha vent'anni e Maude quasi ottanta. Una storia che incarna lo spirito trasgressivo e di contestazione dell'epoca in cui è uscito il film.



«Chi lo ha visto, non lo può dimenticare - racconta la regista Diana Höbel - ma si può leggere al di là della temperie del momento perché la solitudine e il senso di vuoto di Harold è una situazione esistenziale, che trascende ogni periodizzazione. L'incontro con Maude è la scoperta che è possibile sentirsi compresi e accolti. Ma anche la scoperta che solo rispecchiandosi in un altro, diverso e affine, possiamo trovare noi stessi. Per me Maude è “l'aiutante magico” delle fiabe, è lo spirito che mostra la strada e ti insegna, giocando, cosa siano la carnalità, i sensi, la bellezza, l'etica e persino la morte. Ma la morte non fa più paura, e non è più desiderata, quando si è riusciti a entrare nel flusso della vita.»Sul rapporto tra i due protagonisti in scena la regista racconta: «La sintonia in scena tra Harold e Maude è nata e cresciuta in modo semplice e naturale tra Ariella Reggio e Davide Rossi, accomunati, pur nella diversità di esperienza e consapevolezza, dalla stessa leggerezza e ironia, e da una sensibilità delicata che ci ha permesso di lasciarci tutti andare e ballare insieme a loro.» Completano lo spettacolo le musiche di Claudio Rastelli e le scene e i costumi di Andrea Stanisci.La rappresentazione resterà in scena fino al 23 gennaio con i seguenti orari: serali alle 20.30 tranne i sabato alle 19 e le pomeridiane di domenica e martedì alle 16.30, lunedì turno libero.