Rinviato lo spettacolo 'Tutti su per Terra' dei Papu

'Tutti su per Terra', lo spettacolo dei Papu ispirato all'enciclica di Papa Francesco 'Laudato sì', atteso sul palco del Teatro Bon di Colugna, è stato rinviato al 4 febbraio.



Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Ma soprattutto: troveremo parcheggio in centro, visto che è giorno di mercato?

Domande talmente banali da entrare a far parte, più che di un manuale di filosofia, di un prontuario di barzellette. Eppure riassumono, meglio di tante altre, la curiosità dell’essere

umano, la sua sete di conoscenza e il suo bisogno inesausto di avere delle risposte.



I due protagonisti di questo spettacolo, da bravi Bianco e Augusto della tradizione comica, in un futuro distopico in cui una politica dissennata ha portato il pianeta Terra alle soglie



del tracollo, affrontano queste domande in modo completamente opposto, diligente e razionale il primo quanto istintivo e disincantato il secondo.Alternando sconforto e speranza con tecnologia e misticismo si rendono conto che solo la terza domanda, Dove andiamo? rimane aperta, consentendo loro libertà d’azione e allo stesso tempo obbligandoli ad una presa di responsabilità.L’unica domanda alla quale sono ancora in tempo per cambiare la risposta.L’unica possibilità che hanno di preservare loro stessi e i loro simili, essendo finito il tempo delle risposte da bar, dei negazionismi, dei sovranismi e delle intolleranze.Al momento presente, fatto tesoro del passato, si rendono conto che non gli rimane che il futuro.Ma il tempo stringe, come un nodo scorsoio.E il tempo non è un concetto filosofico. È tempo fisico, reale.Implacabile. Che ci si creda o no.