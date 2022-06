Riparte ‘Insegui la tua storia’

La 22esima edizione di ‘Insegui la tua storia’ è ai nastri di partenza: comincerà, infatti, giovedì 23 giugno con il primo dei tredici appuntamenti che animeranno l’estate per bambini e famiglie fino al 4 agosto.

‘Insegui la tua storia’ è un progetto speciale che vede capofila il Comune di Romans d’Isonzo che animerà piazze, giardini e corti dei paesi e delle cittadine coinvolte (gode infatti della partecipazione dei Comuni di Aquileia, Bagnaria Arsa, Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ruda e Villesse.

La direzione artistica della rassegna porta la firma di ArtistiAssociati con il sostegno dell’APT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della BCC di Staranzano e Villesse e della Fondazione Marchesini ACT.

La magica maratona teatrale inizierà il 23 giugno a Romans d’Isonzo, in piazza Giovanni Candussi (in caso di maltempo nella palestra comunale di via Atleti Azzurri d’Italia, 7/A) con ‘L’apprendista stregone’: la produzione Fantateatro racconta la storia del giovane Malf che vuole fare lo stregone e per questo diventa l’apprendista di un potentissimo mago. Avere a che fare con la magia però è molto più complicato del previsto.

Il programma della rassegna: il 28 giugno ci sposteremo a Ruda con ‘Gaia e il riciclo; il 30 giugno a Villesse ‘Il primo bambino su Marte’; il 5 luglio raggiungeremo Farra d’Isonzo con ‘Il maestro e la spada’; a Medea invece saremo il 7 luglio con ‘L’elefante delicato’; ‘Hansel e Gretel’ li troveremo Moraro il 12 luglio; il 14 tutti a Mariano del Friuli per vedere ‘La principessa dei pavoni’; ‘Un castello di carte’ sarà in scena il 19 luglio ad Aquileia; ‘Cappuccetto Rosso Brothers’ racconterà l’avventura di due fratellini a Fiumicello-Villa Vicentina il 21 luglio; tutti a Capriva del Friuli il 26 luglio per ‘Pandifiaba racconta’; il 28 luglio a Mossa ci sarà ‘I vestiti nuovi dell’Imperatore’; mentre ‘Cecco l’orsacchiotto’ sarà a Bagnaria Arsa il 2 agosto; chiuderà la rassegna ‘Rodaridiamo. Quando la grammatica è un gioco’, il 4 agosto, nuovamente a Romans d’Isonzo.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21 e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno allestiti in un luogo al chiuso: per dettagli sarà possibile consultare il sito www.artistiassociatigorizia.it.