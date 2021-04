Riparte Choralia On Air

Parlare di musica corale, esplorare i diversi mondi che la compongono, intervistare i protagonisti, far conoscere le diverse realtà della regione Friuli Venezia Giulia sono stati gli obiettivi che hanno portato alcuni anni fa al lancio del settimanale radiofonico di cultura corale Choralia on air.



Radio Fragola ha ospitato fin dall’inizio questo progetto dell’Usci Friuli Venezia Giulia che quest’anno inaugura in versione primaverile la sua terza edizione con un ciclo di otto puntate. La novità della nuova stagione sarà una sinergia realizzata con più emittenti regionali, per poter raggiungere un pubblico ancora più ampio. Se la base triestina rimarrà Radio Fragola che programmerà le trasmissioni il sabato alle 11 con replica la domenica alle 17.35, il Friuli ospiterà le puntate su Radio Spazio, calendarizzandole il sabato sera alle 21 e la domenica alle 15. Completa la serie di collaborazioni la web radio pordenonese Radio Cosmo che trasmetterà Choralia on air il lunedì alle 19 e il venerdì alle 11.



I contenuti del settimanale radiofonico prevedono rubriche nuove rispetto alle precedenti edizioni. Uno spazio fisso verrà dedicato al quarantennale dell’Usci Friuli Venezia Giulia, raccontato nei suoi diversi aspetti da alcuni dei protagonisti della sua storia. La rubrica “Playlist” comporrà di puntata in puntata una raccolta di brani corali scelti e proposti agli ascoltatori da coristi e direttori che racconteranno del proprio incontro con il mondo corale.In quattro puntate verranno analizzate le “parole” della coralità, ovvero i termini che definiscono con risvolti sociologici e culturali questa attività. Ritornerà infine una rubrica inaugurata nelle stagioni passate, ovvero la “Storia in musica”, una serie di racconti su vite di grandi personaggi della storia, commentati da musiche corali. La nuova serie sarà legata ad anniversari che ricorrono nel 2021.Da sabato 10 aprile andrà in onda la prima puntata che si aprirà con una riflessione sul termine “corale” a cura di Lucia Vinzi, per proseguire con una panoramica sulle prospettive del quarantennale Usci in un’intervista al presidente Carlo Berlese, per finire con l’ospite della Playlist, la direttrice Piera Quargnal di Staranzano che in questa occasione parlerà del suo lavoro al Teatro alla Scala di Milano.Ai microfoni di Choralia on air si alterneranno i redattori della rivista regionale della musica corale Choralia in un apporto veramente “corale” alla realizzazione delle singole puntate.Al termine di tutte le programmazioni radiofoniche, le puntate di Choralia on air saranno disponibili in podcast sul sito