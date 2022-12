Riparte il corso di produzione cinematografica e audiovisiva

Il corso produzione cinematografica e audiovisiva è nato in collaborazione con diverse imprese operanti nel settore che cercano figure professionali specifiche poco presenti nella nostra regione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di formare profili specifici nel reparto produzione del settore cinematografico e audiovisivo, sviluppando la loro formazione artistica e professionale e contribuendo così al loro inserimento lavorativo e alla creazione di nuove start-up, anche giovanili, nel settore dell’industria cinematografica.

Un incubatore d'imprese e professioni, in sintonia con gli obiettivi dell’Unione Europea, secondo logiche formative e imprenditoriali in un settore in forte sviluppo, che registra in questo territorio un crescente fabbisogno di maestranze e professionalità specifiche.

Gorizia, città storicamente divisa dal confine, rappresenta la summa di questa fluidità, mescolanza e interazione. Proprio sul territorio goriziano, l'interazione ha già trovato diverse conferme concrete nel settore cinematografico: oltre alle innumerevoli produzioni nazionali e internazionali, infatti, si sono consolidate negli ultimi anni le coproduzioni italo/slovene che scelgono il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia per ambientare i propri prodotti cinematografici e audiovisivi.

Il corso, che si realizza per il secondo anno di fila, è stato progettato dall'Ad Formandum società cooperativa sociale – socialna zadruga e dall'associazione Cross Border Film School, patrocinato dal Fondo Audiovisivo Fvg e tra i partner anche la Fvg Film Commission.

Si tratta di un corso che si inserisce nel progetto Pipol Fvg - Progetto Occupabilità – Garanzia Giovani al quale possono accedere le persone in stato di disoccupazione. Il corso si articola in 270 ore di lezioni, seguite da un periodo di stage di 120 ore presso le imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva partner del progetto.

Obiettivo principale del corso sarà la formazione di figure da destinare ai quattro settori chiave del settore cinematografico: sviluppo creativo; produzione pratica; fundraising/crowdfunding e distribuzione. In particolare, saranno affrontati gli argomenti legati all’organizzazione e amministrazione della produzione, il fundraising, sviluppo e distribuzione, la regia e il casting e la produzione indipendente.

I partecipanti avranno modo di approfondire e analizzare i seguenti ambiti: Economia del cinema, norme fiscali e previdenziali, il diritto d'autore; lo studio di fattibilità, il fundraising e la rendicontazione; le tecniche di sviluppo del progetto artistico; la preparazione e la gestione di una produzione (spot pubblicitario o progetto audiovisivo); la regia di un film, le tecniche di post-produzione e organizzazione e distribuzione del prodotto; alla selezione hanno partecipato 56 candidati e ne sono stati ammessi 15.

Il corso è stato avviato il 28 novembre. Le lezioni si svolgono il presenza e in remoto. Il percorso coinvolge come docenti esperti nomi di spicco del panorama cinematografico nazionale e internazionale.