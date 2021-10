Riparte il teatro a Pasiano di Pordenone

Prosegue la proficua collaborazione ormai pluriennale tra l’Assessorato alla cultura del Comune di Pasiano di Pordenone e Ortoteatro che, oltre a gestire la struttura del Teatro Gozzi da tre anni, organizza da molto più tempo eventi e rassegne teatrali per dare stimoli e vivacità alla vita culturale del territorio.



Anche quest’anno la programmazione è ricca e rivolta soprattutto a bambini e famiglie, anche se non manca uno spettacolo dedicato più a un pubblico adulto (ma fruibile anche dai bambini, trattandosi di una commedia di Goldoni).

Gli spettacoli si svolgeranno la domenica pomeriggio alle 16.15 al Teatro Gozzi, in via Roma, tranne lo spettacolo di magia che si svolgerà in orario serale.

Sono previsti due spettacoli di teatro ragazzi (24 ottobre e 14 novembre), due proiezioni di film (5 e 19 dicembre), oltre ai già citati spettacoli di Goldoni (7 novembre) e di magia (11 dicembre).



Superate – si augurano gli organizzatori – le restrizioni numeriche rese necessarie dalla pandemia, l’unico obbligo rimane quello del green pass sopra il 12 anni di età e dell’uso di gel igienizzante e mascherina.