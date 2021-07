Riparte la rassegna 'Aperture claustrali' con un concerto del fisarmonicista Adolfo Del Cont

Con un concerto del fisarmonicista Adolfo Del Cont mercoledì 7 luglio alle ore 19.30 riprendono i concerti aperti alla cittadinanza nel chiostro trecentesco della Biblioteca umanistica e della formazione dell’Università di Udine, in via Mantica 3 a Udine. L’appuntamento fa parte del ciclo di concerti organizzati dall’Università di Udine in collaborazione con il Conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ di Udine, in continuità con la rassegna “Aperture claustrali” ideata e realizzata dalle Biblioteche dell’Ateneo, che propone incontri e concerti nella sede universitaria nell’ex convento di Santa Lucia. In occasione della ripresa della rassegna, porterà il saluto il rettore Roberto Pinton.



Nel rispetto delle norme anti Covid, per partecipare è richiesta la compilazione online del modulo di prenotazione all’indirizzo https://tinyurl.com/2wxnxbcp. Il concerto si terrà all’aperto, nello spazio verde del chiostro. In caso di maltempo il concerto si svolgerà in aula studio al primo piano, sempre con ingresso in via Mantica 3.



Il programma della serata prevede l’esecuzione della Suite n. 6 (Mattino d’inverno, Al paese, Cornamuse, Crepuscolo, Tararushki) di Vladislav Solotarev, dell’Ave Maria di Astor Piazzolla, dell’Omaggio a Igor Stravinskij di Volodomir Runchac, della Sonata per Bajan di Alexander Puskarenko. Seguiranno la Intrada e Ballata (dalla Suite n.3) di Anatoly Bilocisky, il Quickstep di Marius Costant, Disco-Tango di Petri Makkonen, La cumparsita di Rodriguez/Fancelli.Adolfo Del Cont ha studiato fisarmonica sin dall'età di sette anni con S. Cortella e successivamente con Flocco Belfiore. Ha poi seguito numerosi corsi di perfezionamento a livello internazionale con prestigiosi docenti. Si è diplomato in fisarmonica e pianoforte con il massimo dei voti e la lode nei Conservatori di Stato. Ha tenuto numerosi concerti in tutta Europa, Russia e Stati Uniti d’America, presentando un vasto repertorio spaziante dal barocco ai contemporanei, anche in importanti stagioni concertistiche internazionali. Ha trascritto per fisarmonica classica opere di importanti compositori pubblicate dalle edizioni Berben di Ancona, e si è distinto in importanti concorsi internazionali per concertisti di fisarmonica, tra i quali ha ottenuto il primo premio p nel 1988 a Camalò (Tv) e al Grand Prix "Lacroix" (S. Etienne - Francia), nel 1990 a Los Angeles (USA) e nel 1992 al Torneo Internazionale di musica (Tim) e il secondo premio nel 1987 al Premio di Castelfìdardo (An) e nel 1988 al Trofeo Mondiale Cma in Francia. Finalista a Klingenthal, in Germania, nel 1989.