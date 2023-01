Riparte la rassegna Fila a Teatro Ragazzi

Partita a ottobre scorso, l’VIII edizione della rassegna Fila a Teatro Ragazzi prosegue con soddisfazione il suo percorso e fino a marzo porterà nelle sale teatrali di Casarsa della Delizia, Maniago, Zoppola, Fagagna, San Daniele e Spilimbergo una molteplicità di linguaggi, tecniche e storie: un programma ricco di prime regionali con compagnie e artisti provenienti, oltre che dal FVG, anche da Veneto, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Umbria e dalla Bulgaria.

Infatti, oltre alle produzioni di Molino, il cartellone della rassegna propone esperienze di altre realtà consolidate e innovative indagando e sviluppando argomenti come l’amicizia, il coraggio, la paura, il rapporto tra uomo e natura, ma anche magia, incanto, divertimento, immaginazione, fantasia.

Spettacoli per i giovani e giovanissimi, ma capaci di catturare anche l’attenzione e il sorriso degli adulti. Con Fila a Teatro Molino Rosenkranz, attivo sul territorio regionale e nazionale da oltre 30 anni, ribadisce che il teatro creato per i ragazzi sia un punto di partenza per andare oltre, un terreno di crescita sul quale piccoli e grandi si incontrano, si divertono e si emozionano.

Domenica 8 gennaio, alle 16.30, sul palco del Miotto di Spilimbergo, andrà in scena “Bodo, avventura di un drago scacciapaura”, una produzione di Molino, creata nel 2021, liberamente ispirata a “Dormi tranquillo piccolo coniglio” di Stefan Gemmel, pubblicato da Bohem Press Italia.

In una terra lontana vive Bodo, un drago, l’ultimo della sua specie. Non è un drago qualsiasi, non urla e non soffia fuoco, anzi, ama guardare le farfalle in volo, parlare con la luna, danzare e giocare con i pesci. Un giorno, Bodo incontra un coniglio che non riesce a dormire per colpa della “Paura”. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo conosciuto questa emozione primaria… imparando a conoscerla, a conviverci, a superarla attraverso l’amicizia, l’accettazione di sé, il dialogo.

Con Anna Valerio e Luca Maronese, la regia è di Roberto Pagura, che ha realizzato anche i pupazzi e gli oggetti di scena; le musiche originali sono di Michele Pucci. Come spiega Pagura, Direttore artistico e Presidente di Molino Rosenkranz, "il perché abbiamo scelto questa storia si spiega anche con il periodo in cui è stato ideato e costruito: era il lockdown del 2020, quando ogni giorno convivevamo con la paura, l’incertezza e la chiusura in noi stessi. Con Bodo abbiamo voluto riportare in primo piano il concetto e l’importanza della relazione non basata sul protagonismo, bensì intesa come rapporto vero con l’altro. E lo abbiano pensato a cominciare dai più piccoli, da coloro che per primi e più profondamente hanno subito durante la pandemia qualcosa di incomprensibile. In questo spettacolo abbiamo rovesciato l’immaginario popolare e il drago non è qualcosa di mostruoso che incute paura, ma un modello di gentilezza, di discrezione e attenzione verso chi ci sta a fianco. Bodo non è l’impeto muscolare per cui…”ci sono solo io, si fa come dico io e basta”, ma è la sottile capacità di ascolto, di incontro-confronto con l’altro anche quando il diverso e il cambiamento creano disagio e ci mettono in discussione. Far diventare la “Paura” un personaggio è il modo per favorire il superamento della stessa".

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Spilimbergo con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli.

Un buon ritorno nei luoghi di Fila a Teatro: conservando il biglietto d’ingresso agli spettacoli, è possibile accedere a sconti e promozioni nei Comuni dei teatri ospitanti. L’elenco degli esercizi pubblici e negozi aderenti all’iniziativa è online sul sito dedicato www.filaateatro.it. L’iniziativa vuole promuovere il ritorno delle persone nei centri coinvolti dalla rassegna.

Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.com oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.