Ripartenza in sicurezza per la musica dal vivo

Le 108 associazioni rappresentate dall’Aiam - tra cui la Fondazione Bon di Colugna - a supporto dell’appello lanciato dal Presidente dell'Agis Carlo Fontana, chiedono “una sana ripartenza” della musica dal vivo con una petizione online.



"Le sale da concerto e i teatri italiani, dopo aver recepito le doverose e rigorose disposizioni di legge dovute all’emergenza sanitaria, si sono dimostrati tra i luoghi più sicuri e controllabili in cui è possibile evitare ogni assembramento - si legge nella petizione -. È importante ricordare che offrono al pubblico un insostituibile servizio per l’anima, perché musica e cultura sono sollievo e identità culturale per tutti i cittadini. Un imponente numero di lavoratori del settore, artisti e operatori, sono stati abbandonati al loro destino, mentre il pubblico ha sempre più bisogno di bellezza in piena sicurezza".