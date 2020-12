Ripartenza, la ricetta dell'Ert Fvg

L’attività dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia non si ferma e immagina il ritorno a teatro. Sono online sul sito dell’ERT FVG (www.ertfvg.it) le nuove date degli spettacoli della Stagione teatrale 2019/2020, sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, di tutte e 27 le piazze del Circuito. “Lucio incontra Lucio” con Sebastiano Somma, “Vorrei essere figlio di un uomo felice” con Gioele Dix, “Vernia o non Vernia” di Giovanni Vernia solo alcuni dei titoli in programma, nuovamente, a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2021 fino a maggio.



Fiducioso il direttore dell’ERT FVG, Renato Manzoni, commenta: “ci manca molto il rapporto con il nostro pubblico di oltre 6.000 abbonati in tutta la Regione. Sappiamo che ci stanno seguendo grazie alla nostra rubrica web ‘Il Teatro a Casa tua’, e speriamo di poterci rivedere presto, di persona, sempre con il distanziamento e le norme che sarà necessario rispettare per poter tornare a teatro.” Tutte le informazioni relative alle nuove date e agli spettacoli sono disponibili sul sito. Gli abbonamenti e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi anche per i nuovi appuntamenti, previa riassegnazione del posto da parte della biglietteria.