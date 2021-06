ripartire in sal-UTE, due serata all'insegna della musica Anni '60 e '70

Nell’ambito del progetto regionale #ripartire in sal-UTE sabato 3 e sabato 10 luglio alle ore 18.00 l’Università della Terza Età “Paolo Naliato”, in collaborazione con l’associazione “Per l’Educandato Uccellis”, organizza nell’accogliente chiostro dell’Uccellis due serate sulla musica degli anni 60 e 70.



Nella prima serata parteciperà anche il gruppo musicale Trinity, con ex docenti dell’istituto; nella seconda serata, in collaborazione con l’associazione Idealmente, si raccoglieranno in un laboratorio le testimonianze dei ricordi dei partecipanti.



Le serate si concluderanno con un aperitivo con stuzzichini friulani a cura di Ennio Furlan, appassionato ed esperto di flora locale, che curerà anche un’esposizione delle piante e la proiezione di un video che illustra le caratteristiche e gli utilizzi tradizionali delle erbe spontanee.



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria presso la segreteria dell’UTE (0432 1721619 o ute@utepaolonaliato.org) dove ci si potrà informare sulle varie e stimolanti attività del progetto.