Ripartono i corsi alla scuola di teatro della Compagnia di Arti e Mestieri dopo la pausa festiva con il programma Teatro della Comunità, un progetto sostenuto dalla regione FVG che vuole coinvolgere bambini ragazzi ed adulti con il teatro per la sua valenza sociale e creativa soprattutto in questo periodo di distanziamenti e isolamenti.



Con la necessaria sicurezza e rispettando le norme previste si susseguono i laboratori a cura di Martina Boldarin, Bruna Braidotti, Max Bazzana, Paolo Mutti, Filippo Fossa in cui i partecipanti si mettono in gioco, nel senso proprio di giocare, vivono per lo spazio di due ore una sospensione dal quotidiano che regala un altro respiro, uno scostamento dalla realtà con la fantasia e l’immaginazione che ne permettono un’altra visuale. Novità del mese di gennaio è il nuovo corso “..parole parole parole..” a cura di Paolo Mutti , dal 20 gennaio, un percorso per imparare a parlare in modo efficace , diventare accattivanti e convincenti intrattenendo il pubblico con la voce e la parola.



Un’abilità e competenza utilissima non solo per il teatro ma in tutti i contesti della vita. Per i ragazzi la novità del Teatro della Comunità è il corso propedeutico di scherma dal 13 gennaio a cura della San Quirino Scherma, una disciplina sportiva attinente alla formazione teatrale non solo per imparare le tecniche dei spadaccini tipiche della commedia dell’arte, ma soprattutto per l’allenamento alla concentrazione ed all’attenzione che questo sport comporta, oltre ad essere una disciplina sportiva tra le più affascinanti e formative.L’attività del teatro della comunità continuerà da febbraio con un ricco programma di proposte in particolare con l’obiettivo anche di vivacizzare il quartiere di largo Cervignano, dove si trova la scuola di teatro, un quartiere periferico della città ma con diverse peculiarità sociali ed ambientali da riscoprire. Per info 043440115 – info@compagniadiartiemestieri.it .