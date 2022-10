Ripartono i laboratori sul linguaggio teatrale

Anno scolastico nuovo, nuovi laboratori. Come ogni anno, nel periodo che precede e segue il Palio teatrale studentesco, Teatro Club Udine organizza diverse iniziative di formazione e approfondimento culturale che accompagnano e supportano la preparazione degli spettacoli in programma per il festival.

In vista della 52esima edizione della manifestazione culturale giovanile più longeva e amata della città, ecco prendere il via una nuova attività educativa di avvicinamento al linguaggio teatrale. Gli incontri, ai quali possono iscriversi entro il 4 novembre tutti gli studenti e tutte le studentesse di Udine e dell'ex provincia, saranno tenuti da Ornella Luppi e Sonia Pellegrino Scafati.

Con questo laboratorio, sia chi fa parte dei gruppi del Palio, ma anche tutti gli altri studenti e studentesse, avranno la possibilità di sperimentare un lavoro diverso da quello che si svolge all’interno del gruppo teatrale della propria scuola. Lo scopo principale, infatti, è formare un gruppo, conoscersi senza avere l’obbiettivo di mettere in scena uno spettacolo finale, ma creare un percorso di ricerca e sperimentazione. Il rapporto umano, a maggior ragione dopo anni di pandemia e isolamento è di vitale importanza e i risultati più rilevanti si conseguono proprio attraverso le dinamiche di gruppo. Quando si rispettano le diversità personali e si integrano in un’ottica collettiva, si vivono esperienze più divertenti, emozionanti e profonde.

Luppi e Pellegrino Scafati, ex coordinatrici e due delle colonne portanti del Palio studentesco, utilizzeranno negli incontri giochi ed esercizi finalizzati alla creazione di un clima di fiducia e di ascolto tra i membri del gruppo.

Luogo scelto per questa iniziativa è, come per lo scorso anno, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. "Una collaborazione – commenta la presidente di Teatro Club, Alessandra Pergolese –, quella con la Fondazione del teatro importante e fondamentale per lo svolgimento di tutte quelle attività correlate al Palio. Ringraziamo quindi il suo presidente, Giovanni Nistri, e tutto il cda del “Nuovo” che ha rinnovato con Teatro Club questa partnership con il comune obiettivo di avvicinare i giovani all'esperienza teatrale".

Gli incontri, cinque in tutto, si terranno di sabato a partire dal 5 novembre dalle 14.30 alle 17, fino al 17 dicembre. Per iscriversi è necessario scaricare, compilare e firmare l'autorizzazione e la liberatoria per minorenni oppure quella per maggiorenni se i partecipanti hanno più di 18 anni. Il documento va quindi inviato, entro il 4 novembre, assieme alla copia di un documento di identità, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email a info@teatroclubudine.it.

Per informazioni: 3270010477