Riprende l'attività di teatroescuola dell’ERT

Tradizionalmente il programma di attività di teatroescuola, il progetto del Circuito ERT dedicato a insegnanti, operatori e bambini, iniziava nel mese di ottobre con una due giorni di incontri, seminari, approfondimenti intitolata Fare Teatro a Scuola Secondo Noi. Quest’anno, viste le circostanze, le giornate formative di FTSSN non si svolgeranno in presenza ma attraverso un ciclo di incontri online, a cadenza settimanale sulla piattaforma Zoom.



Sei gli appuntamenti in programma dedicati al Fare Teatro oggi insieme e per i bambini. Si inizia sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12 con Il Teatro Necessario, un dialogo con Alfonso Cipolla e Massimo Carosi sulle funzioni quotidiane del teatro e della danza. Venerdì 23 ottobre dalle 17 alle 18.30 Arnolfo Borsacchi affronterà il tema della musica per i bambini piccolissimi in Musica che abbiamo alle radici; mercoledì 28 ottobre dalle 17 alle 18.30 Luigi d’Elia e Silvano Antonelli saranno i protagonisti del seminario intitolato Il rito, il sacro, il limite, sul tema del teatro possibile nella comunità dei bambini; venerdì 30 ottobre dalle 17 alle 18.30 Roberto Frabetti e Anna Fascendini parleranno del teatro dedicato ai piccolissimi in Pollicini Ostinati, mentre mercoledì 4 novembre dalle 17 alle 18.30 Alessandro Libertini e Laura Squeraroli daranno vita al seminario Fra perimetri e occasioni, come i bambini abitano i confini. L’ultimo appuntamento sarà sabato 7 novembre (dalle 10 alle 12.30) assieme a Pierluigi Sacco e Andrea Mornirol, del Forum Diseguaglianze e Diversità e a Silvano Antonelli e Claudio Milani: Ricreazione. Si potrebbe giocare è il titolo dell’incontro. I seminari verranno diffusi a livello nazionale grazie alla collaborazione tra i diversi Circuiti teatrali regionali.



L’incontro del 7 novembre sarà introdotto da Antonella Manca della Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione FVG. Nel corso della mattinata sarà presentata la piattaforma FAD-DAD del teatroescuola, attraverso la quale verranno veicolate nell’anno scolastico 20/21 le proposte formative rivolte a insegnanti e alunni. Si tratta di uno strumento dedicato ai linguaggi e alle arti dello spettacolo dal vivo, disponibile per docenti e scuole, che verrà arricchito costantemente di nuovi contenuti.Le giornate formative 2020 sono gratuite e riconosciute dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Maggiori informazioni e link per l’iscrizione si trovano nell’apposita sezione del sito www.blogteatroescuola.it.