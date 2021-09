Da lunedì 27 settembre riprendono le attività didattiche della Fondazione Luigi Bon, che con la sua Città dell’Arte e della Musica, a Colugna di Tavagnacco, offre un percorso completo per quanto riguarda la formazione musicale. Infatti, dopo un primo approccio alla musica già dai primi mesi, con la Musica in Fasce e la Propedeutica, gli allievi dai 5-6 anni hanno la possibilità di seguire le lezioni di educazione musicale, così da formare le basi teoriche per avvicinarsi allo studio dello strumento.



Oltre 15 i diversi strumenti che i bambini e i ragazzi hanno l’occasione di imparare a suonare seguiti da esperti didatti, senza dimenticare la possibilità di seguire corsi di gruppo, masterclass e lezioni di perfezionamento per approfondire lo studio musicale. Alle lezioni di strumento, che sono aperte anche agli adulti, proponendo piani di studio particolari e dedicati, si affiancano i corsi di canto lirico e moderno, il corso di Produzione Audio e il LabJazz.



Insieme alla musica, nella rinnovata e variopinta sede della Fondazione, ci si può avvicinare e conoscere il mondo del teatro con corsi per bambini, ragazzi e adulti; un’opportunità di crescita personale per imparare a stare in scena, dando spazio all’immaginazione e sviluppando la capacità di comunicare ed esprimersi.Da oltre un secolo, la Fondazione si impegna nella diffusione della cultura e del sapere tramite l’istruzione, in un luogo dove arte, pedagogia e architettura sono in continuo dialogo nella costruzione di un metodo educativo unico nel suo genere.Per tutte le informazioni è possibile visitare il sitoo contattare la segreteria a didattica@fondazionebon.com o allo 0432 543049, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00.