Riprese le attività al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Stante la decadenza dei divieti stabiliti in materia di emergenza sanitaria Covid – 19 per le attività dei locali di pubblico spettacolo della regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine comunica che a far capo da oggi, lunedì 2 marzo 2020, riprenderà tutte le attività rivolte al pubblico senza alcuna restrizione o limitazione di accesso in sala.



Lo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” in programma per domani, martedì 3 marzo 2020 con inizio alle ore 20.45, è confermato nella medesima data.



Lo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti” in programma venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020 con inizio alle ore 20.45 e domenica 8 marzo 2020 con inizio alle ore 17.00 è confermato nelle medesime date. Confermato anche l’incontro della Compagnia con il pubblico (Casa Teatro) programmato per sabato 7 marzo 2020 con inizio alle ore 17.30.



Ilprevisto per giovedì 5 marzo 2020 con inizio alle ore 20.45 è stato posticipato. L’Orchestra ha infatti rinviato per motivi organizzativi la propria tournée italiana e si esibirà al. La Fondazione si scusa fin d’ora per il disagio causato al pubblico non dipendente dalla propria volontà. L’eventuale rimborso dei relativi biglietti sarà possibile a partire da martedì 3 marzo fino a venerdì 5 giugno 2020. Per ulteriori informazioni scrivere a biglietteria@teatroudine.it.



La lectio magistralis della professoressa Valeria Palumbo in programma domenica 8 marzo 2020 con inizio alle ore 11.00 dal titolo “Donne: la maternità rubata. A partire da Cenere di Grazia Deledda” è confermata nella medesima data.



La Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine garantisce come di consueto il massimo rispetto delle norme igieniche e di pulizia dei propri locali.



La Biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine rimane aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e alla Libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani), il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.00.