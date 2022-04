Riprogrammato lo spettacolo 'La Classe'

È stato sospeso lo spettacolo “La Classe” di Vincenzo Manna con Claudio Casadio che era in programma oggi, 26 aprile, e domani, 27 aprile, al Politeama Rossetti. Lo spettacolo sarà riprogrammato il 13 maggio in un’unica data, nel cartellone “Scena Contemporanea” del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è spiacente di annunciare che è stato necessario sospendere le recite a seguito di alcuni casi Covid.

Lo spettacolo sarà riprogrammato il 13 maggio alle 20.30; gli abbonamenti e i biglietti per il 26 aprile rimarranno validi per la giornata di venerdì 13 maggio. I tagliandi liberi e i biglietti acquistati per il 27 aprile dovranno essere ricollocati: il personale di biglietteria sarà a disposizione per effettuare i cambi di biglietto. Per informazioni è possibile contattare il teatro al tel. 040.3593511.