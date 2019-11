Risate a teatro con 'umori fuori scena'

“Rumori fuori scena” di Michael Frayn: un cult del teatro comico contemporaneo, arriva al Politeama Rossetti dal 20 al 24 novembre, nell’accurato allestimento firmato da Valerio Binasco per il Teatro Stabile di Torino: compagnia perfettamente accordata, testo fra i più divertenti mai scritti, lo spettacolo è in programma nel il cartellone di Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



Primo atto: una sgangherata compagnia d’attori è alle prese con la prova generale di un nuovo lavoro teatrale, un’esilarante pochade. Gli spettatori, per una volta, dalla platea vengono messi a parte di un momento che di solito resta segreto, e sorridere delle tensioni, dei vuoti di memoria e delle esilaranti improvvisazioni degli interpreti durante le prove.

Secondo atto: lo spettacolo è in scena e il pubblico è invitato a sbirciare il “dietro le quinte” di una replica. La scenografia – firmata da Margherita Palli – si “rovescia” e il backstage svela tutto ciò che – dalla platea – non si potrebbe mai immaginare: tic, isterie, rivalità fra gli attori, ripicche, errori che rischiano continuamente di compromettere la riuscita dello spettacolo.

Terzo atto: la prospettiva è nuovamente quella “regolare”, il pubblico è in platea e vede lo spettacolo… durante la tournée. È una replica ormai stanca, con la pièce resa quasi irriconoscibile dalle nevrosi e dai comportamenti sconsiderati dei membri del cast. A partire dal regista, rigoroso ed esigente, ma troppo incline ad amoreggiare con le giovani attrici, per arrivare all’attricetta bella ma sciocca, all’interprete impegnato – anche troppo – ad analizzare ogni gesto e ogni sillaba della propria parte, all’attore frustrato e incline all’alcol… Si salverà il lavoro o si è destinati al naufragio?

Tre cambi di prospettiva e tre visioni diverse, ma sempre molto esilaranti, sul mondo del teatro e sui suoi protagonisti – che altro non sono che un “campione” di umanità in cui ritrovarsi con leggerezza – fanno di “Rumori fuori scena” un testo davvero speciale, che intreccia il metateatro ad una scrittura comica perfetta, capace di non perdere nessuna sfumatura, gioco di equivoci, occasione di divertimento, battuta…

L’autore, Michael Frayn, è uno dei più interessanti e versatili scrittori inglesi contemporanei: giornalista e opinionista per “The Observer”, è anche autore di una decina di romanzi, traduttore molto apprezzato di Cechov, e se non bastasse, ha firmato opere filosofiche e molto teatro, passando – in quest’ambito – da perfette macchine comiche (come “Rumori fuori scena”) a testi di tutt’altro tenore (basti pensare alle dissertazioni profonde di “Copenhagen”) e mantenendo costanti un’ammirevole capacità di scrittura e una notevolissima raffinatezza stilistica.



“Rumori fuori scena” ha debuttato a Londra nel 1982 ed è stato subito un trionfo: il testo, amato dagli attori per le mille possibilità che l’autore offre al loro talento e dal pubblico che ne esce esilarato, è diventato un cult internazionale. Dieci anni dopo ne è stata tratta una bella edizione cinematografica diretta da Peter Bogdanovich e interpretata tra gli altri da Michael Caine e Christopher Reeve.



Ora sul palcoscenico del Rossetti lo spettacolo arriva in una ricca edizione firmata da Valerio Binasco. Fin dalla recente prima nazionale, la stampa ha registrato il divertimento del pubblico e gli applausi a scena aperta per la piéce: un’accoglienza che non stupisce, se si pensa alla qualità dell’affiatata compagnia dello Stabile di Torino e alla perizia di un regista (qui anche interprete, proprio nel ruolo del regista) che ha una lunga e felice frequentazione con i meccanismi della commedia e con grandi autori come Goldoni, Shakespeare, Molière.



Direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, Valerio Binasco ha spesso orientato le sue scelte registiche verso il teatro contemporaneo, con lavori da Pinter, Fosse, Paravidino, McPherson, che si sono alternati ai grandi classici, come il “Don Giovanni” di Molière, programmato nella stagione 2017/2018 con grande successo di critica e pubblico. Ha vinto cinque premi Ubu, tra cui quello del 1998 per la sua interpretazione del personaggio di Amleto diretto da Carlo Cecchi e quello del 2004 per il ruolo di Polinice nell’“Edipo a Colono” diretto da Mario Martone, e due Premi dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. La giuria del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2018” gli ha conferito il premio per la migliore regia per lo spettacolo “La Cucina” di Arnold Wesker. Nella sua carriera è stato diretto dai più importanti registi italiani (Martone, Comencini, Giordana, Ozpetek), nel 2016 Binasco è stato nominato per il David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film “Alaska” di Claudio Cupellini.



Una interessante prolusione allo spettacolo sarà tenuta dal direttore della British School del Friuli Venezia Giulia, Peter Brown, domani - martedì 19 novembre – alle ore 17.30 al Café Rossetti. Come sempre, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



A Trieste lo spettacolo replica alle ore 20.30 fino al 23 novembre e domenica 24 novembre alle ore 16. Per biglietti e prenotazioni e per acquistare nuovi abbonamenti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.