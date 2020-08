Risate e solidarietà con il Lions Club Lignano

Anche quest'anno, il Lions Club di Lignano organizza - con il patrocinio del Comune e dell’Aiat – il tradizionale e apprezzato spettacolo estivo, giunto alla 33esima edizione. L'evento 'Un sorriso per ringraziarvi' è in programma all’Arena Alpe Adria (in viale Europa 26), giovedì 20 agosto alle 20.45.

Sarà una serata diversa dal solito: sarà, infatti, reso un doveroso omaggio e un sentito ringraziamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari per l’impegno e il prezioso lavoro svolto nell’affrontare e combattere la pandemia da Covid 19 che ha colpito anche la nostra regione.

Si sono vissute settimane d'isolamento, paura, tensioni emotive e grande preoccupazione da parte di tutti. Per questo, il Lions Lignano ha deciso di dare vita a una serata all’insegna del divertimento anche perchè in un momento tanto difficile un po’ di allegria e buonumore non guastano.

Protagonisti dello spettacolo, condotto e diretto da Michele Cupitò, saranno, infatti, Sdrindule, Daniele Bellotto, Catine e Sergio Galantini intervallati dalla musica del grande sassofonista Gianni Favro in arte “Gianni sax”.

Nell’occasione, il consorzio Lignano Holiday, rappresentato dal Presidente Martin Manera, ha dato vita a una significativa iniziativa per esprimere, in modo tangibile, il grazie agli operatori sanitari in prima linea durante la pandemia. Infatti, con un grande atto di stima e fiducia nei confronti del Lions International – la più grande organizzazione 'no profit' mondiale – il Consorzio ha individuato nel Club cittadino il tramite più idoneo per consegnare 72 “buoni vacanza” (validi da due a quattro persone) per un soggiorno di una settimana da trascorrere a Lignano nelle estati 2020 o 2021 in alberghi, appartamenti e campeggi. I destinatari saranno individuati dai vari Lions Club territorialmente interessati fra medici e operatori sanitari che hanno operato, oltre che nella nostra Regione, anche nelle aree più colpite dal Coronavirus.

L’evento è a ingresso gratuito (con un’eventuale offerta libera) ma con prenotazione obbligatoria con l’app Eilo. Info: lionslignano@gmail.com – 333-4758015. E’ raccomandabile arrivare con un certo anticipo per agevolare le operazioni d’ingresso. Portare la conferma della prenotazione e la mascherina.