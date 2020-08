Risveglio musicale in darsena

Dopo l’applauditissima esibizione di un anno fa a Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone, torna a grande richiesta nel cartellone del festival internazionale di musica e territoti Nei Suoni dei Luoghi l’ensemble ArTime Quartet, protagonista domenica 16 agosto di un evento del tutto particolare, il concerto all’alba. Arricchito dalla partecipazione della cantante Monica Commisso e del percussionista Paolo Moscovi, l’ArTime Quartet si esibirà alle 5.30 nella Piazzetta Imbarcadero della darsena di Aprilia Marittima, in comune di Latisana, per un insolito e piacevole risveglio all’insegna dell’ottima musica in riva al mare. In caso di maltempo l’evento, organizzato in collaborazione con Pro Latisana e Yachting Club Aprilia Marittima, si svolgerà il giorno 17 agosto alla stessa ora. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, telefonando al n. 0432 532330 (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) o inviando una mail a: info@associazioneprogettomusica.org. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Friuli.



Un quartetto d’archi che nasce nella musica classica, una cantante rock e un batterista fondono le loro voci unendo originali spunti provenienti da stili diversi. Il risultato è una proposta musicale di altissimo livello, capace di dilatare i minuti dell’alba in lunghissimi attimi di nutrimento interiore. L’ArTime Quartet è formato da Sabina Bakholdina e Erica Fassetta (violino), Alessandra Commisso (viola) Elena Borgo (violoncello), a cui si uniscono Monica Commisso (voce) e Paolo Muscovi (percussioni). Il programma di questo frizzante concerto mattutino comprenderà musiche da film e successi swing, pop e rock di artisti e band che hanno fatto la storia, da Frank Sinatra ai The Police, da Joni Mitchell ai Queen, da Etta James ai Led Zeppelin e Guns N’ Roses.Fra i prossimi appuntamenti della rassegna troviamo il concerto del Quinteto Porteño, il 17 agosto al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, quello di Elsa Martin e Stefano Battaglia, il 21 agosto in Piazza Libertà a Udine e il progetto Sweet Were the Hours dell’Ensemble Variabile e del soprano Annamaria Dell’Oste, che chiuderà il calendario estivo della rassegna il 27 agosto a Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone. Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data della loro esecuzione, scaricabili dal sito web www.neisuonideiluoghi.it.