Ritorna 'Fiabe allo Zucchero Filato'

Al via sabato 13 novembre la mini rassegna della Contrada “Fiabe allo Zucchero Filato”, curata da Daniela Gattorno, pensata per i "mini" spettatori e gli adulti più golosi. Due gli appuntamenti previsti per il 13 e 20 novembre alle 16.30 al Teatro dei Fabbri con lo zucchero filato per tutti. Alle storie che ruotano intorno ai dolci, la cioccolata e i lecca lecca del 13 novembre si passerà poi alle storie per sensibilizzare i bambini sulla Carta dei Diritti dell'Infanzia, nella Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia il 20 novembre. I racconti quel giorno infatti ruoteranno intorno ad alcuni dei diritti fondamentali come avere la casa, il diritto alla tutela della salute e il diritto a ricevere un'istruzione. Per l'occasione saranno raccontate alcune storie tratte dal libro "Nella foresta veramente scura. Storie di avventure, cicatrici e coraggio", realizzato dall'A.B.C. Burlo in cui sono trascritte le fiabe di alcuni bambini che negli anni hanno vissuto cammini chirurgici nell’IRCCS Materno infantile Burlo Garofolo.



«Il 13 novembre invece - racconta Daniela Gattorno - ci saranno proprio delle storie golose, zuccherose - spiega Daniela Gattorno - da condividere finalmente insieme ai bimbi! Da "La bambola di zucchero" a "Storia di una ciambella" passando per "Non mi piace il cioccolato!". Sono così contenta di ripresentare la rassegna al Teatro dei Fabbri che volevo fosse una vera festa filante!».



L’ingresso unico è di 5 euro.