Ritorna a Tolmezzo l’eVolution Dance Theater di Anthony Heinl. Il danzatore e coreografo americano, dopo aver portato in Carnia la scorsa primavera lo spettacolo Blu Infinito, sarà ospite del Teatro Candoni sabato 18 dicembre alle 20.45 con The Magic of Light, una sorta di best of dei primi dieci anni di attività della compagnia.



Anthony Heinl, dopo una lunga carriera internazionale nei Momix come danzatore e poi al fianco di Moses Pendleton come coreografo, si è innamorato dell’Italia e si è stabilito nel nostro Paese dando vita a una compagnia – l’eVolution Dance Theater – che si è imposta nel panorama internazionale della danza contemporanea fin dalle prime produzioni.

Alchimia perfetta fra danza, physical theater, atletismo e tecnologia, The Magic of Light, spettacolo che raccoglie e reinterpreta alcune delle coreografie più sorprendenti della compagnia, conta fra i suoi interpreti danzatori dalle spiccate doti atletiche e circensi.

Come si evince dal titolo, la luce è la vera protagonista e, fra magia e illusione, conduce lo spettatore in un sorprendente viaggio attraverso mondi immaginifici.

Figure misteriose galleggiano, rimbalzano, scompaiono, in un susseguirsi di stimoli visivi pensati per lasciare senza fiato un pubblico di adulti e di bambini.



A danzare sul palco ci saranno Leonardo Tanfani, Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi, Giovanni Santoro, Giulia Pino e Nadessja Casavecchia, quest’ultima anche co-direttrice artistica della compagnia.



Tutte le informazioni al sito ertfvg.it, prevendite mandando una mail a candonifrisacco@gmail.com o chiamando Palazzo Frisacco al numero 0433 41247.