Ritorna il cinema sotto le stelle in arena Calderari

Lunedì 06 luglio l’arena Calderari si illumina per la prima serata del Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica curata da Cinemazero che, grazie al sostegno dell’amministrazione Comunale, organizzerà per i mesi di luglio e agosto appuntamenti in piazzetta Calderari sotto il segno della settima arte.



Ad inaugurare l’edizione 2020, che si prospetta già speciale per il periodo particolare passato e che stiamo vivendo, non poteva che essere una fiaba antica ed eterna, ma resa contemporanea, come Pinocchio di Matteo Garrone, un film per tutte le famiglie tratto dall’omonimo racconto di Collodi, con un dolcissimo Roberto Benigni nei panni di un padre amorevole che cerca in tutti i modi di proteggere l’amato figlio.



Non è un caso che ad aprire questo ciclo di eventi cinematografici sia proprio un film dedicato alle famiglie. I mesi che abbiamo appena lasciato alle spalle sono stati particolarmente intensi. Sono mancati i momenti d’incontro e abbiamo sentito più forte che mai il bisogno di stare insieme, di condividere, di essere comunità. Quale migliore occasione di rivederci, quindi, se non all’aperto, in piena sicurezza, allietati da proposte cinematografiche di qualità?



Cinemazero si è impegnata a lungo per far in modo che questo sogno potesse finalmente realizzarsi. A guidare le scelte dell’associazione un unico obiettivo, lo stesso che ha ci ha motivato nelle riaperture – fra le prime a livello nazionale - della mediateca di Cinemazero il 12 maggio e delle sale l’11 giugno: garantire e offrire al territorio occasioni di incontro, nel nome della cultura, in piena sicurezza. Dal 6 luglio, infatti, sarà possibile incontrarsi in arena, luogo che da molti anni ospita il Cinema sotto le stelle, e vivere la magia del cinema sicuri e finalmente insieme. La volontà principale è offrire un servizio per tutta la comunità. Ogni appuntamento è stato pensato per offrire un’occasione di svago e di incontro per tutti i pordenonesi che quest’estate rimarranno in città.Sono stati numerosi gli accorgimenti che sono stati presi per rendere possibile questo evento, accorgimenti che, tuttavia non peseranno sul pubblico. Infatti, oltre al distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro, non ci sono altre nuove disposizioni da seguire per chi non vuole rinunciare a godersi un film all’aperto. Familiari e congiunti potranno sedersi vicini, in piena sicurezza, garantendo anche all'aperto il distanziamento sociale dagli altri spettatori.Inoltre, da quest’anno, proprio per facilitare gli ingressi sarà attivata per ogni spettacolo la prevendita online. Una soluzione vantaggiosa perché permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati, che conserverà per 15 giorni i principali dati degli spettatori, per garantire ancora una volta la sicurezza di tutto il pubblico.Il ricco cartellone del Cinema sotto le stelle allieterà il pubblico lunedì, mercoledì e venerdì fino alla fine d’agosto. Molti i film in programma, tra classici d’autore, film per i più piccoli, appuntamenti musicali e eventi speciali. La programmazione mensile sarà consultabile sul sito www.cinemazero.itIn caso di pioggia gli eventi saranno annullati.