Ritorna il disco amato dal ‘Jova’

E' stato un album a suo modo storico, quello della ‘maturità’ in tutti i sensi per il gruppo pordenonese Tre allegri ragazzi morti. Primitivi del futuro, sesto lavoro da studio per la formazione guidata da Davide Toffolo, ha rappresentato la prima vera svolta stilistica, oltre all’introduzione di testi rivolti ad un pubblico più adulto. Per festeggiare i 10 anni dall’uscita dell’album del gruppo mascherato più amato d’Italia, pubblicato esattamente il 5 marzo 2010, esce una speciale edizione in vinile, in poche centinaia di copie esclusive.

Tra gli album fondamentali della produzione di Davide Toffolo & C., inserito anche tra i migliori dischi del decennio appena trascorso, Primitivi del futuro è un lavoro che ha rappresentato un nuovo viaggio musicale per la band. Nato grazie all’incontro con il produttore e musicista Paolo Baldini e grazie all’ascolto e all’interpretazione degli stili ritmici tipici di altre culture (soprattutto Giamaica e Africa), ha portato i Tre allegri ragazzi morti verso un nuovo immaginario sonoro, con influenze dub e reggae re-interpretate e sintetizzate nel loro caratteristico cantautorato poetico.

Della tracklist dell’album fa parte anche il brano La faccia della luna, di cui Jovanotti ha recentemente realizzato una propria versione cover, oltre a numerose canzoni divenute simbolo per il pubblico transgenerazionale che assiste da 25 anni ai concerti della band. Il disco rappresenta un invito a riflettere sulla condizione dell’uomo nella società occidentale, grazie allo sguardo critico e al tono politico presente nei brani, accompagnato da un’immancabile esortazione a reagire. La band ha recentemente festeggiato i primi 25 anni di attività, fatti di più di 1500 concerti, con una grande festa all’Estragon di Bologna.