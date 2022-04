Ritorna la musica in città, secret showcase al BarLume di Udine

Venerdì 8 aprile, alle ore 21, appuntamento speciale con la musica dal vivo al BarLume di Udine: il locale di via Ledra, da poco trasferitosi all’interno del Filling Station Motel, ospiterà uno showcase “a sorpresa”. Verrà infatti presentato, in anteprima assoluta, lo spettacolo di una band molto amata in regione (e oltre), sul nome della quale vige però il massimo riserbo.



La formula del concerto segreto, ormai diffusa in tutto il mondo, sta prendendo piede anche in Friuli Venezia Giulia: permette all’artista di uscire dalle logiche canoniche della promozione dei suoi concerti e forse di sperimentare un po’ di più, mentre al pubblico dà l’occasione di avvicinarsi ad artisti diversi da quelli che ascolta quotidianamente. Per entrambi, un modo originale per vivere un’esperienza al di fuori della rispettiva “comfort zone”.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: 327 5997589.