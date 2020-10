Ritorna PiccoliPalchi al Candoni

Ritorna a Tolmezzo, “PiccoliPalchi”, la rassegna dell’Ert Fvg dedicata ai piccoli spettatori e alle famiglie. Due gli appuntamenti che si svolgeranno al teatro comunale Luigi Candoni rispettivamente sabato 10 e domenica 18 ottobre, con inizio alle ore 17.00. "Con grande soddisfazione riprendiamo la proposta del teatro per i più piccoli, in un periodo d'attività pensato per l'infanzia e le famiglie, dove insieme alla mostra delle illustrazioni per l'infanzia rimettiamo al centro le opportunità culturali per i bambini, dando un segnale importante verso una fascia che ha particolarmente subito le conseguenze delle restrizioni dovute alla contingenza sanitaria in corso", è il commento dell’assessore alla cultura Marco Craighero.

La prima rappresentazione si intitola “Caro Orco” ed è messa in scena da Cà Luogo d’Arte/ Compagnia Rodisio (produzione Accademia Perduta Romagna Teatri – Ravenna): “l’orco è il maestro traghettatore da qui a là, per diventare grandi. È l’orco di tutte le storie, che serve per imparare la distanza tra bene e male. L’orco non muore mai, ma deve sempre essere sconfitto. Oltre l’orco c’è la libertà”.



Domenica 18 ottobre, invece, il programma prevede “Un favoloso mondo musicale”, occasione per scoprire gli strumenti dell'orchestra e comprendere la forza evocativa della musica anche attraverso un’esecuzione fresca e spumeggiante e una narrazione che accompagna il susseguirsi dei brani musicali. I disegni proiettati durante l'esecuzione e che rappresentano i contenuti della suite, sono stati realizzati dai bambini delle scuole elementari di Trieste.Gli spettacoli sono a numero chiuso e la prenotazione è consigliata: a palazzo Frisacco (via Renato del Din 7, tel. 0433.41247 nei seguenti orari: tutti i giorni- escluso il martedì - 10.30-12.30/15-17.30, domenica dalle 14.00 alle 18.00; contestualmente si possono anche ritirare i biglietti), all'Ert Fvg (mail: info@teatroescuola.it oppure prenotazioni@ertfvg.it; telefono: 0432.224214 / dal lunedì al venerdì orari:9.30-12.30/14.30-17; sabato 10-12; domenica, nelle date di spettacolo, è attivo il numero 334.3938220 dalle 10 alle 12) oppure all’Ufficio Cultura del Comune di Tolmezzo (tel. 0433 487987). Per quanto riguarda le tariffe: biglietto unico € 6,00, pacchetto famiglia 4 Ingressi € 20,00, ingresso gratuito per i possessori della tessera Società TeS dell’ERT.La biglietteria del Teatro Candoni aprirà alle 15.00.L'Ert Fvg ha stilato un promemoria (#InsiemeinSicurezza) per agevolare la partecipazione agli spettacoli. La rassegna si avvale del contributo della Fondazione Crup e si inserisce nel filone di iniziative dedicate all’infanzia organizzate a palazzo Frisacco, sede della rassegna e delle attività collaterali alla mostra d’illustrazioni “Le immagini della fantasia 37”.Per informazioni Ert - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (0432 224211/14 info@ertfvg.it).