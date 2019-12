Ritorno all’epoca dei grandi sogni

Ha debuttato la sera di Ferragosto a Trieste, con una replica a Grado. Giovedì 19 la ‘prima’ vera e propria, al Teatro Bobbio di Trieste, per Sweet Dream-The show, un tuffo nella musica pop, nei colori e nelle atmosfere degli Anni ‘80. Prodotto da Nathan Vitta per l’associazione Remitour, che da qualche anno porta in giro per l’Italia grandi spettacoli, con un occhio di riguardo per le atmosfere vintage, vede sul palco una band (con direzione musicale di Francesco Cainero), due cantanti e un corpo di ballo. Oltre a un cast formato da Leonardo Zannier (anche regista e autore dei testi), Gerry Zannier, la prima stella di ‘Amici’ Dennis Fantina, Manuela ‘Nuelle’ Di Benedetto (autrice delle coreografie), Laura Antonini e Stefano Bartoli.

Il musical è un ritorno ideale all’ultimo decennio ‘felice’, quello dell’esplosione dei videoclip e delle superstar, con una colonna sonora selezionata di super-successi dell’epoca, da Madonna ai Duran Duran. La storia parte… dalla fine, ossia dal racconto di un periodo di puro divertimento che avviene dentro un bar il 9 novembre 1989, il giorno (anzi, la sera) della caduta del Muro di Berlino. “Volevamo mettere assieme musicisti, cantanti, ballerini – spiega il regista – E gli Anni ’80, così carichi di musica, sogni e speranze, rappresentano il periodo che più di altri riesce a trasformare varie capacità in uno spettacolo. Lo show di un periodo in cui c’era la sensazione di poter sognare alla grande, negli anni delle innumerevoli possibilità”.